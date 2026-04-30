Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
KARTAL MORAL ARIYOR
Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından yeniden galibiyet hedefliyor.
31 maçta 56 puan toplayan ve haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, ilk yarıda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
KUPA ÖNCESİ SON TEST
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Konyaspor maçı öncesi teknik heyet, Gaziantep FK karşılaşmasını önemli bir hazırlık olarak görüyor.
Beşiktaş, deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral kazanmak hem de ligdeki konumunu korumak istiyor.
ERSİN VE MURILLO DÖNÜYOR
Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, cezalarının sona ermesiyle yeniden kadroya dahil oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihine bağlı olarak iki oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
EKSİKLER VE SINIRDAKİ İSİMLER
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek.
Ayrıca Agbadou ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncunun kart görmesi halinde, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecekleri belirtildi.
ROTASYON PLANI HAZIR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yoğun fikstür nedeniyle kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Rıdvan'ın yokluğunda Yasin'in görev alması öngörülürken, Cengiz, Salih ve Jota Silva'nın ilk 11'de yer alabileceği ifade edildi.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO
Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH