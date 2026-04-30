CANLI YAYIN
Geri

Sergen Yalçın'dan Antep'te kupa rotasyonu! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, bu akşam Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, siyah-beyazlılar için kupa yarı finali öncesi son prova niteliği taşıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda rotasyona gidecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Gaziantep FK ile Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak ve maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
  • Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından galibiyet hedefliyor.
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçı öncesi Gaziantep FK karşılaşmasını önemli bir hazırlık olarak görüyor.
  • Kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo cezalarının sona ermesiyle kadroya dönerken, Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun fikstür nedeniyle kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

KARTAL MORAL ARIYOR

Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından yeniden galibiyet hedefliyor.

31 maçta 56 puan toplayan ve haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, ilk yarıda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

KUPA ÖNCESİ SON TEST

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Konyaspor maçı öncesi teknik heyet, Gaziantep FK karşılaşmasını önemli bir hazırlık olarak görüyor.

Beşiktaş, deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral kazanmak hem de ligdeki konumunu korumak istiyor.

ERSİN VE MURILLO DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, cezalarının sona ermesiyle yeniden kadroya dahil oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihine bağlı olarak iki oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

EKSİKLER VE SINIRDAKİ İSİMLER

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek.

Ayrıca Agbadou ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncunun kart görmesi halinde, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecekleri belirtildi.

ROTASYON PLANI HAZIR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yoğun fikstür nedeniyle kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Rıdvan'ın yokluğunda Yasin'in görev alması öngörülürken, Cengiz, Salih ve Jota Silva'nın ilk 11'de yer alabileceği ifade edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO

Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH

