A Milli Takım Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı yapacak

Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Takım’ın 2026 Dünya Kupası hazırlık programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, ay-yıldızlıların turnuva öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile özel maç oynayacağını açıkladı.

A Milli Takım Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı yapacak
  • A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşılaşacak.
  • Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 67. sırada yer alan Kuzey Makedonya ile 9. kez karşılaşacak ve daha önce oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Kuzey Makedonya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde play-off'ta Danimarka'ya 4-0 yenilerek finale katılma şansını kaybetti.
  • A Millî Takım, FIFA dünya sıralamasında 49. sırada bulunan Venezuela ile A millî düzeyde ilk kez karşılaşacak.
  • Venezuela, bugüne kadar Dünya Kupası finallerinde yer alamadı ve son dönemde Arjantin'e 1-0 kaybederken Avustralya'yı 1-0 mağlup etti.

24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takım, hazırlık sürecinde iki farklı rakiple karşı karşıya gelecek. Milliler, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Haziran'da ise ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile mücadele edecek.

Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

KUZEY MAKEDONYA İLE 9. RANDEVU

A Millî Takım, FIFA dünya sıralamasında 67. basamakta yer alan Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kuzey Makedonya, son yıllarda Avrupa futbolunda dikkat çeken çıkışlardan birine imza attı. 2020'de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılan Balkan ekibi, 2024/25 UEFA Uluslar C Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükseldi.

Dünya Kupası finallerinde daha önce yer alamayan Kuzey Makedonya, 2026 elemelerinde Belçika ve Galler'in ardından grubunu 3. sırada tamamladı. UEFA Uluslar Ligi performansı sayesinde play-off hakkı kazanan ekip, Danimarka karşısında aldığı 4-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası şansını kaybetti.

VENEZUELA İLE TARİHTE İLK MAÇ

A Millî Takım, Venezuela ile A millî düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek. 6 Haziran'daki mücadele, iki ülke futbol tarihinde ilk resmi temas olarak kayıtlara geçecek.

FIFA dünya sıralamasında 49. sırada bulunan Venezuela, bugüne kadar Dünya Kupası finallerinde yer alamadı. Güney Amerika temsilcisi, 2024 Copa América'da çeyrek finale yükselerek dikkat çekmişti.

Venezuela, son dönemde oynadığı özel maçlarda farklı seviyelerde rakiplerle karşılaştı. Arjantin'e 1-0 kaybeden Güney Amerika ekibi, A Millî Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Avustralya'yı aynı skorla mağlup etti. Kanada'ya 2-0 yenilen Venezuela, Trinidad ve Tobago karşısında ise 4-1 kazandı.

MONTELLA İÇİN ÖNEMLİ TEST

Kuzey Makedonya ve Venezuela maçları, Montella'nın Dünya Kupası öncesi kadro planlaması açısından önemli veri sunacak. Kuzey Makedonya karşılaşması Avrupa futboluna karşı tempo ve geçiş oyunu testi niteliği taşırken, Venezuela mücadelesi Güney Amerika futbolunun fiziksel ve agresif yapısına karşı ciddi bir prova olacak.

Ay-yıldızlılar, bu iki hazırlık maçıyla hem turnuva ritmini artırmayı hem de Dünya Kupası öncesi kadro rekabetini güçlendirmeyi hedefleyecek.

