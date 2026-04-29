Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe eğer büyük bir mucize yaşanmazsa şampiyonluk hasretine yine son veremeyecek.

ÖNCE ALİ KOÇ SONRA SARAN

Üstelik Sarı-Lacivertliler bu sezon yapılan tarihi transfer harcamasına rağmen hedefine ulaşamamış olacak. Sezon başında Ali Koç yönetimi ve devre arasında Sadettin Saran yönetimi çok flaş isimleri kadrosuna kattı. Tam 16 oyuncu kadroya dahil edilirken bonservis ve kira bedeli olarak 142 milyon euroluk yükümlülüğün altına imza atıldı. 28 milyon euroluk maliyetiyle Matteo Guendouzi sezonun en pahalı hamlesi olurken, Kerem Aktürkoğlu için 22.5 milyon euro, Sidiki Cherif için 22 milyon euro, Nene için de 18 milyon euroluk anlaşmalar yapıldı. Zorunlu opsiyonu kullanılan Sofyan Amrabat'ın kulübe faturası da tam 12 milyon euro oldu.

MAAŞLAR ZİRVEYE ÇIKTI

Yönetim ayrıca takıma bonuslarla beraber vergiler hariç 120 milyon euro maaş ödedi. 1 sezonluk toplam maliyet böylece tam 262 milyon euroya ulaşsa da şampiyonluk yine Kaf Dağı'nın ardında kaldı. Fenerbahçe böylece sadece sportif değil ekonomik olarak da büyük bir hüsran yaşadı.