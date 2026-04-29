Yeni sezon kadro yapılanmasında sol bek pozisyonuna kalıcı çözüm arayan Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi. 2023'ten bu yana Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo, yönetimin öncelikli hedefleri arasına girdi.
Sözleşmesinde son yılına girmeye hazırlanan 30 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan da ilgi olduğu belirtildi.
MAAŞ AVANTAJI
Beşiktaş yönetiminin, yıllık 1.5 milyon euro kazanan Grimaldo'ya daha yüksek bir teklif sunarak transferde avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların, İspanyol kulüplerinin ekonomik olarak bu seviyeye çıkmakta zorlanacağını düşündüğü ve bu nedenle oyuncu cephesinde erken adım atmayı planladığı öğrenildi.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK
Bayer Leverkusen'in deneyimli sol bek için yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş'ın ise bu transferde bonuslarla birlikte 12 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı aktarıldı. Taraflar arasında sezon sonunda resmi temasların başlaması bekleniyor.
Alejandro Grimaldo, 2023 yılında Benfica'dan bedelsiz olarak Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Siyah-beyazlıların, oyuncunun sözleşme durumunu da avantaj olarak kullanarak pazarlık sürecini ilerletmeyi planladığı ifade edildi.