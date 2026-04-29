Beşiktaş'tan sol beke Grimaldo çözümü!

Sol bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo’yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, İspanyol oyuncu için transfer planını netleştirdi.

  • Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'yu hedef olarak belirledi.
  • Grimaldo'nun sözleşmesinin son yılına girmesi ve İspanya'dan da ilgi görmesi dikkat çekiyor.
  • Beşiktaş, Grimaldo'ya yıllık 1.5 milyon eurodan daha yüksek bir maaş teklif ederek transferde avantaj sağlamayı planlıyor.
  • Bayer Leverkusen, Grimaldo için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ederken, Beşiktaş bonuslarla birlikte 12 milyon euro teklif hazırladı.
  • Beşiktaş, Grimaldo'nun sözleşme durumunu avantaj olarak kullanarak pazarlık sürecini ilerletmeyi hedefliyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasında sol bek pozisyonuna kalıcı çözüm arayan Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi. 2023'ten bu yana Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo, yönetimin öncelikli hedefleri arasına girdi.

Sözleşmesinde son yılına girmeye hazırlanan 30 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan da ilgi olduğu belirtildi.

Grimaldo, duran top konusunda da uzman.
MAAŞ AVANTAJI

Beşiktaş yönetiminin, yıllık 1.5 milyon euro kazanan Grimaldo'ya daha yüksek bir teklif sunarak transferde avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların, İspanyol kulüplerinin ekonomik olarak bu seviyeye çıkmakta zorlanacağını düşündüğü ve bu nedenle oyuncu cephesinde erken adım atmayı planladığı öğrenildi.

Grimaldo'nun sözleşmesi 2027 yazında bitecek.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Bayer Leverkusen'in deneyimli sol bek için yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Beşiktaş'ın ise bu transferde bonuslarla birlikte 12 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırladığı aktarıldı. Taraflar arasında sezon sonunda resmi temasların başlaması bekleniyor.

Alejandro Grimaldo, 2023 yılında Benfica'dan bedelsiz olarak Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Siyah-beyazlıların, oyuncunun sözleşme durumunu da avantaj olarak kullanarak pazarlık sürecini ilerletmeyi planladığı ifade edildi.

