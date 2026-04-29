Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün RAMS Park'ta taraftarı önünde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şampiyonluk yolunda takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, stadyumda yapılan antrenmana da yoğun gösterdi. Antrenmanı yaklaşık 32 bin taraftar takip etti.

Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar antrenman sırasında ayrıca meşaleler yaktı. Başkanı Dursun Özbek, idman devam ederken taraftarların isteğini kırmadı ve sahaya geldi. Burada teknik direktör Okan Buruk ile sarılan Başkan Özbek, Buruk ile kol kola girerek taraftarları selamladı.



BURUK: HAFTA SONU ŞAMPİYONUZ

İdman sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Buraya gelen herkes bizim için çok değerli, çok önemli. Motivasyon açısından da çok güzel bir gece oldu. İnşallah bu hafta sonunu şampiyon olarak tamamlarız" diye konuştu.