Futbolculuk döneminin ardından teknik adam olarak da Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan Okan Buruk, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde aldığı flaş galibiyetlerle adından söz ettiren başarılı hoca ile Serie A ekiplerinden Lazio ve Fiorentina'nın yakından ilgilendiği belirtiliyor. Ancak alınan bilgilere göre Buruk kendisine gösterilen bu ilgiye rağmen "5'te 5 yapmadan bir yere gitmem" ifadesini kullandı. Şu anda Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmeyen Okan Buruk'un mayıs ayındaki seçim sonrası 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.