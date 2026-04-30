UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Böylece Forest, rövanş öncesinde final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da zaman zaman tehlikeli geldi. Aston Villa'da Morgan Rogers ve Ollie Watkins fırsatlar yakalarken, Nottingham Forest da Igor Jesus ile gole yaklaştı. Ancak devre boyunca fileler havalanmadı.
CHRIS WOOD PENALTIDAN ATTI
Mücadelenin kırılma anı 71. dakikada yaşandı. Omari Hutchinson'ın şutunda Lucas Digne'nin elle müdahalesi sonrası Nottingham Forest penaltı kazandı. Topun başına geçen Chris Wood, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Aston Villa beraberlik için baskı kursa da Forest savunması skoru korumayı başardı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi psikolojik üstünlüğü de eline aldı.
FENERBAHÇE'Yİ ELEYİP YARI FİNALE GELDİ
Nottingham Forest, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turunda Fenerbahçe'yi toplam 4-2'lik skorla saf dışı bıraktı. İngiliz ekibi daha sonra çeyrek finalde Porto'yu eleyerek Aston Villa ile yarı final eşleşmesine çıktı.
RÖVANŞ 7 MAYIS'TA
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 7 Mayıs'ta Villa Park'ta oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Braga-Freiburg eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. Braga ilk maçta Freiburg'u 2-1 mağlup ederek avantajı eline almış durumda.