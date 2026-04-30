Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa'yı 1-0 yendi

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa’yı Chris Wood’un penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibi, 7 Mayıs’taki Villa Park rövanşı öncesinde final için önemli bir avantaj yakaladı.

Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa'yı 1-0 yendi
  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa'yı 1-0 yenerek avantaj elde etti.
  • Chris Wood, 71. dakikada penaltıdan attığı golle Nottingham Forest'ı öne geçirdi.
  • Nottingham Forest, bu galibiyetle 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
  • Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Porto'yu eleyerek yarı finale yükseldi.
  • Rövanş maçı 7 Mayıs'ta Villa Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Böylece Forest, rövanş öncesinde final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da zaman zaman tehlikeli geldi. Aston Villa'da Morgan Rogers ve Ollie Watkins fırsatlar yakalarken, Nottingham Forest da Igor Jesus ile gole yaklaştı. Ancak devre boyunca fileler havalanmadı.

Chris Wood'un penaltı vuruşu sonrası top ağlarla buluştu

CHRIS WOOD PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin kırılma anı 71. dakikada yaşandı. Omari Hutchinson'ın şutunda Lucas Digne'nin elle müdahalesi sonrası Nottingham Forest penaltı kazandı. Topun başına geçen Chris Wood, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Aston Villa beraberlik için baskı kursa da Forest savunması skoru korumayı başardı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi psikolojik üstünlüğü de eline aldı.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYİP YARI FİNALE GELDİ

Nottingham Forest, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turunda Fenerbahçe'yi toplam 4-2'lik skorla saf dışı bıraktı. İngiliz ekibi daha sonra çeyrek finalde Porto'yu eleyerek Aston Villa ile yarı final eşleşmesine çıktı.

Aston Villa ile Nottingham Forest, 7 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 7 Mayıs'ta Villa Park'ta oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Braga-Freiburg eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak. Braga ilk maçta Freiburg'u 2-1 mağlup ederek avantajı eline almış durumda.

Rayo Vallecano Fransa'da avantajlı! Strasbourg karşısında tek gol yetti
Rayo Vallecano tek golle avantajı kaptı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler