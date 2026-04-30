UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Nottingham Forest, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Böylece Forest, rövanş öncesinde final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da zaman zaman tehlikeli geldi. Aston Villa'da Morgan Rogers ve Ollie Watkins fırsatlar yakalarken, Nottingham Forest da Igor Jesus ile gole yaklaştı. Ancak devre boyunca fileler havalanmadı.