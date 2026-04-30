CANLI YAYIN
Geri

Rayo Vallecano Fransa'da avantajlı! Strasbourg karşısında tek gol yetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. İspanyol ekibi, Alemao'nun golüyle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Rayo Vallecano, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.
  • Maçın tek golü 54. dakikada Rayo Vallecano oyuncusu Alemao tarafından kaydedildi.
  • Strasbourg, golün ardından dengeyi sağlamak için risk alsa da başarılı olamadı.
  • Rayo Vallecano, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.
  • Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarıda iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Temponun zaman zaman yükseldiği bölümde taraflar aradığı golü bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

ALEMAO SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Rayo Vallecano, aradığı golü 54. dakikada buldu. İspanyol ekibinde Alemao fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Strasbourg skora denge getirmek için risk almaya başladı. Ancak Fransız temsilcisi, Rayo Vallecano savunmasını aşmayı başaramadı.

Emanuel Emegha maçı gol atamadan tamamladı

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ EV SAHİBİNİN

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen ekip, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace eşleşmesinden gelecek rakibiyle bir üst turda karşılaşacak.

Demir Ege Tıknaz zaferi getirdi! Braga Portekiz'de Freiburg'u 2-1 yendi
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler