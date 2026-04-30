UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İlk yarıda iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Temponun zaman zaman yükseldiği bölümde taraflar aradığı golü bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
ALEMAO SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıya daha etkili başlayan Rayo Vallecano, aradığı golü 54. dakikada buldu. İspanyol ekibinde Alemao fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Golün ardından Strasbourg skora denge getirmek için risk almaya başladı. Ancak Fransız temsilcisi, Rayo Vallecano savunmasını aşmayı başaramadı.
RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ EV SAHİBİNİN
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.
Eşleşmenin rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen ekip, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace eşleşmesinden gelecek rakibiyle bir üst turda karşılaşacak.