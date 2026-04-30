Rayo Vallecano, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

Strasbourg, golün ardından dengeyi sağlamak için risk alsa da başarılı olamadı.

İlk yarıda iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Temponun zaman zaman yükseldiği bölümde taraflar aradığı golü bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Golün ardından Strasbourg skora denge getirmek için risk almaya başladı. Ancak Fransız temsilcisi, Rayo Vallecano savunmasını aşmayı başaramadı.

Emanuel Emegha maçı gol atamadan tamamladı

RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ EV SAHİBİNİN

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rayo Vallecano sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen ekip, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace eşleşmesinden gelecek rakibiyle bir üst turda karşılaşacak.