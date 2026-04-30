CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçtiler! Ada'dan talipleri var

Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United, 26 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gabriel Sara, Galatasaray forması giyerken Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve özellikle İngiltere'den yoğun ilgi görüyor.
  • Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.
  • Sara'nın Şampiyonlar Ligi performansı, oyuncuya olan ilgiyi artırdı ve derinden oyun kurma becerisi ön plana çıktı.
  • Galatasaray, Gabriel Sara için 35 ila 45 milyon euro bonservis beklentisi içinde ve İngiliz ekiplerinin resmi temasa geçmesi bekleniyor.
  • Sara'nın daha önce Leeds United ile anıldığı ve Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Brezilyalı orta saha oyuncusuna özellikle İngiltere'den yoğun ilgi olduğu belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, 2025-26 sezonunda hem ligde hem de Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansın dikkat çektiği ifade ediliyor. Gabriel Sara, bu süreçte toplam 42 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Gabriel Sara, bonservisiyle döneme damgasını vurmuştu

İNGİLTERE'DEN YOĞUN İLGİ

Gabriel Sara'ya yönelik ilginin merkezinde Premier Lig ekipleri yer alıyor. İlk olarak İtalyan basınından Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Manchester United ve Tottenham, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

Bu iki kulübün yanı sıra Aston Villa ile Newcastle United'ın da Sara ile ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaraylı futbolcunun, yaz transfer döneminde İngiltere'den ciddi tekliflerle karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Gabriel Sara'nın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği performansın, oyuncuya olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor. Brezilyalı yıldızın derinden oyun kurma becerisi, oyun görüşü ve kilit pas kalitesi ön plana çıkarılıyor.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde Sara'nın, Norwich City'den İstanbul'a transfer olduktan sonra Türk futboluna hızlı şekilde uyum sağladığı ve teknik kapasitesiyle fark yarattığı vurgulanıyor.

Gabriel Sara Şampiyonlar Ligi'nde de adndan söz ettirdi

MANCHESTER UNITED ANALİZLERİNDE ÖNE ÇIKTI

Gabriel Sara için yapılan analizlerde, Brezilyalı oyuncunun Manchester United orta sahası için doğru profile sahip olabileceği yönünde yorumlar dikkat çekiyor. Oyun görüşü, ara pasları ve duran toplardaki etkisinin önemli artılar arasında gösterildiği belirtiliyor.

Buna karşın topsuz oyundaki performansına dair bazı soru işaretlerinin bulunduğu da aktarılıyor. Zaman zaman ikili mücadelelerde yetersiz kalabildiği ve savunma katkısının sınırlı olabildiği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.

Premier Lig'in fiziksel yapısının, Sara için önemli bir sınav olabileceği vurgulanırken, 26 yaşındaki futbolcunun daha fiziksel bir partnerle birlikte oynadığında daha verimli olabileceği ifade ediliyor.

LEEDS UNITED İLE DE ANILMIŞTI

Gabriel Sara'nın adı daha önce Leeds United ile de anılmıştı. Brezilyalı yıldızın yeniden Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Bu gelişme, İngiliz kulüplerinin olası resmi adımları öncesinde transfer sürecini daha da hareketli hale getirmiş durumda.

Gabriel Sara, performansıyla yine İngiltere'de top koşturabilir

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın Gabriel Sara için 35 ila 45 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu aktarılıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu 2024-2025 sezonunda Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekiplerinin önümüzdeki dönemde Galatasaray ile resmi temasa geçmesinin beklendiği belirtilirken, Sara'nın geleceğiyle ilgili kararın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

Galatasarayın 10 numarası İlkay Gündoğan’a Suudi talip! 10 milyon euro hazırlığıGalatasarayın 10 numarası İlkay Gündoğan’a Suudi talip! 10 milyon euro hazırlığı
Galatasaray'ın 10 numarası İlkay Gündoğan’a Suudi talip! 10 milyon euro hazırlığı

Galatasaray'ın 10 numarası İlkay Gündoğan’a Suudi talip! 10 milyon euro hazırlığı
SONRAKİ HABER

İlkay Gündoğan’a Suudi talip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler