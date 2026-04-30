Sara'nın daha önce Leeds United ile anıldığı ve Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Galatasaray, Gabriel Sara için 35 ila 45 milyon euro bonservis beklentisi içinde ve İngiliz ekiplerinin resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Sara'nın Şampiyonlar Ligi performansı, oyuncuya olan ilgiyi artırdı ve derinden oyun kurma becerisi ön plana çıktı.

Manchester United, Tottenham, Aston Villa ve Newcastle United, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

26 yaşındaki futbolcunun, 2025-26 sezonunda hem ligde hem de Avrupa kupalarında ortaya koyduğu performansın dikkat çektiği ifade ediliyor. Gabriel Sara, bu süreçte toplam 42 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Gabriel Sara'nın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği performansın, oyuncuya olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor. Brezilyalı yıldızın derinden oyun kurma becerisi, oyun görüşü ve kilit pas kalitesi ön plana çıkarılıyor.

Bu iki kulübün yanı sıra Aston Villa ile Newcastle United'ın da Sara ile ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaraylı futbolcunun, yaz transfer döneminde İngiltere'den ciddi tekliflerle karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor.

Gabriel Sara'ya yönelik ilginin merkezinde Premier Lig ekipleri yer alıyor. İlk olarak İtalyan basınından Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Manchester United ve Tottenham, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

Gabriel Sara Şampiyonlar Ligi'nde de adndan söz ettirdi

MANCHESTER UNITED ANALİZLERİNDE ÖNE ÇIKTI

Gabriel Sara için yapılan analizlerde, Brezilyalı oyuncunun Manchester United orta sahası için doğru profile sahip olabileceği yönünde yorumlar dikkat çekiyor. Oyun görüşü, ara pasları ve duran toplardaki etkisinin önemli artılar arasında gösterildiği belirtiliyor.

Buna karşın topsuz oyundaki performansına dair bazı soru işaretlerinin bulunduğu da aktarılıyor. Zaman zaman ikili mücadelelerde yetersiz kalabildiği ve savunma katkısının sınırlı olabildiği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.

Premier Lig'in fiziksel yapısının, Sara için önemli bir sınav olabileceği vurgulanırken, 26 yaşındaki futbolcunun daha fiziksel bir partnerle birlikte oynadığında daha verimli olabileceği ifade ediliyor.

LEEDS UNITED İLE DE ANILMIŞTI

Gabriel Sara'nın adı daha önce Leeds United ile de anılmıştı. Brezilyalı yıldızın yeniden Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

Bu gelişme, İngiliz kulüplerinin olası resmi adımları öncesinde transfer sürecini daha da hareketli hale getirmiş durumda.