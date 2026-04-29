Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen performansıyla Sarı-Kırmızılı takımı sırtlayan isimlerin başında geliyor. Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 72 maça çıkan 27 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 57 gol atarken 15 de asiste imza attı. Maç başına 1 gollük ortalama yakalayan tecrübeli futbolcu çıktığı 25 Avrupa kupası maçında 17 kez rakip ağları havalandırırken forma giydiği 13 derbide de 7 kez fileleri sarsmayı başardı.

BÜYÜK PAYI VAR

Geçtiğimiz sezonki müthiş performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu bu sezon da ortaya koyduğu performansla Cimbom'un zirve yarışında yakaladığı büyük avantajda önemli rol oynadı. Sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk'la konuşarak forma giyen Nijeryalı yıldız derbide attığı golün yanı sıra performansıyla da taraftarların beğenisini kazandı.