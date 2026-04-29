Galatasaray transferde yine taraftarlarını coşturacak: Bernardo Silva, Rafa Leao...

Ekonomik olarak çok önemli hamleler yapan Sarı- Kırmızılılar transferde yine taraftarlarını coşturacak. Bernardo Silva, Rafa Leao ve Bruno Fernandes gibi isimleri listesine alan yönetim, önümüzdeki hafta bu futbolcularla ilgili resmi temaslara başlayacak.

Galatasaray transferde yine taraftarlarını coşturacak: Bernardo Silva, Rafa Leao...

Üst üste 4. şampiyonluğuna sadece 1 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray artık gözünü transfere çevirmiş durumda. Son dönemde yapılan başarılı ekonomik hamleler sonrasında çok önemli gelirlerin sahibi olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda kadrosunu süper yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor.

YILDIZLAR LİSTEDE
Galatasaray transferde yine taraftarlarını coşturacak: Bernardo Silva, Rafa Leao...-1 Bu sezon 75 milyon euroya Victor Osimhen'i kadrosuna katan, Uğurcan Çakır için 33 milyon euro, Wilfried Singo için de 30 milyon euro ödeyen yönetim yine kesenin ağzını açacak.

HEDEF DEVLER LİGİ
Galatasaray transferde yine taraftarlarını coşturacak: Bernardo Silva, Rafa Leao...-2 Eksik bölgelerini Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek takviye edecek olan Galatasaray'ın listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Gelen bilgelere göre Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva şu anda en büyük hedef. Portekizli yıldızın menajeriyle kısa süre önce görüşme yapan yönetim önümüzdeki hafta daha sıcak temaslara başlayacak.

İLKAY&SANE DEVREDE
Galatasaray transferde yine taraftarlarını coşturacak: Bernardo Silva, Rafa Leao...-3 Bernardo'yu ikna noktasında eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Sane de devrede. Yönetim ayrıca Milan'da büyük sorunlar yaşayan Rafael Leao'yu da yakından takip ediyor. Manchester United ile 1 yıllık kontratı kalan Bruno Fernandes ile ilgili de girişim hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri belli oldu! TFF'den Antalya kararı
SONRAKİ HABER

ZTK'da final heyecanı! Stat belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler