Üst üste 4. şampiyonluğuna sadece 1 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray artık gözünü transfere çevirmiş durumda. Son dönemde yapılan başarılı ekonomik hamleler sonrasında çok önemli gelirlerin sahibi olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda kadrosunu süper yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor.

YILDIZLAR LİSTEDE

Bu sezon 75 milyon euroya Victor Osimhen'i kadrosuna katan, Uğurcan Çakır için 33 milyon euro, Wilfried Singo için de 30 milyon euro ödeyen yönetim yine kesenin ağzını açacak.

HEDEF DEVLER LİGİ

Eksik bölgelerini Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek takviye edecek olan Galatasaray'ın listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Gelen bilgelere göre Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Bernardo Silva şu anda en büyük hedef. Portekizli yıldızın menajeriyle kısa süre önce görüşme yapan yönetim önümüzdeki hafta daha sıcak temaslara başlayacak.

İLKAY&SANE DEVREDE

Bernardo'yu ikna noktasında eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Sane de devrede. Yönetim ayrıca Milan'da büyük sorunlar yaşayan Rafael Leao'yu da yakından takip ediyor. Manchester United ile 1 yıllık kontratı kalan Bruno Fernandes ile ilgili de girişim hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.