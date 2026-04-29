Fenerbahçe’de kritik viraj: Yeni yönetimi zorlu sınav bekliyor

Haziranda seçilecek olan yeni yönetimi kritik hoca seçimi bekleyecek. 18 yabancısı olan kadronun planlanması ve yeni transferlerin yanı sıra ekonomik tablo da büyük zorluklar çıkaracak.

Başkan Sadettin Saran'ın yaptığı seçim açıklaması sonrası Fenerbahçe'de tüm gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula çevrildi. Saran şu anda aday olmayı düşünmezken; Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk başkanlık için kolları sıvamış durumda.

Ancak yeni gelecek olan yönetim belki de yakın tarihin en zorlu görevlerinden birisini üstlenecek. Yapılacak olan teknik adam tercihi, sezonun en kritik hamlesi olacak. Kiralıktan dönenlerle beraber içinde 18 yabancı futbolcunun yer alacağı kadroyu planlamak ve yeni transferler yapmak da yönetime oldukça sıkıntı yaratacak.

2026 Dünya Kupası'nın da transferin önünde engeller oluşturması muhtemel. Ayrıca kulübün ekonomik yapısı, yeni gelecek olan yönetimi kısa vadede kasaya sıcak para koymaya itecek.

