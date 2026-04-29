Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisinde yer alan yazısında önemli ifadeler kullandı. Doğan, "Bordo- Mavili forma alelade bir kumaş parçasının çok ötesinde anlamlar barındırır. O forma alın terinin, inancın, inadın ve haysiyetin simgesidir. Sahaya adım atan her oyuncu aslında koca bir şehrin geçmişini ve koca bir camianın direncini omuzlarında taşımaktadır" dedi. Doğan, "Trabzonspor'un büyüklüğü başkalarıyla kıyaslanamaz. Biz kendi ışığımızı kendimiz yakarız. Biz bize yeteriz. Bugün geldiğimiz noktada Trabzonspor taviz vermeden aynı çizgide yürümeye devam ediyor. Zaman akıp gider, kadrolar yenilenir, şartlar başkalaşır fakat bu kulübün duruşu hep baki kalır. Trabzonspor'a sınır çizmeye yeltenmek yahut onu kalıplara hapsetmeye çalışmak boş bir gayrettir. Bu büyük camia hiçbir kalıba sığmaz" şeklinde konuştu.

