Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Umut Nayir'de performans düşüşü sürüyor. Bordo-Mavili formayla beklentilerin uzağında kalan golcü oyuncu, Konyaspor karşısında da eleştirilerin odağında yer aldı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ikinci yarıda oyuna aldığı Umut Nayir, eski takımına karşı yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

ZAMAN LAZIM

Bu sezon ligde 10, kupada ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta forma giyen deneyimli oyuncunun takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Karşılaşma sonrası Umut'a destek veren Fatih Tekke, "Çok çalışkan, ahlaklı bir çocuk. Önünde Onuachu ve Felipe var. Ritmi bulması zaman alabilir. Biz ondan memnunuz. Sezon sonunda değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı. Tekke'nin bu açıklamaları, Umut için kararın sezon sonunda verileceğini ortaya koyarken, golcü oyuncunun performansının belirleyici olacağı belirtiliyor.

(Haber: Yunus Emre Sel)