Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sahalarda ayrımcılık ve uygunsuz davranışlarla mücadele için dikkat çeken yeni kuralları devreye aldı. Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, ayrımcı ifadelerini gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolcular artık doğrudan kırmızı kart görecek.
Yeni uygulama, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da geçerli olacak.
SAHAYI TERK EDENE DE KIRMIZI
IFAB'ın onayladığı düzenleme yalnızca ayrımcı davranışlarla sınırlı kalmadı. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ile oyuncuları buna teşvik eden teknik ekip üyeleri için de kırmızı kart cezası getirildi.
FIFA'nın önerisiyle kabul edilen kuralların, son dönemde futbol sahalarında artan tartışmalı olayların ardından hayata geçirildiği belirtildi.
VINICIUS OLAYI GÜNDEM OLMUŞTU
Kararın arka planında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan olaylardan biri dikkat çekti. Şubat ayında oynanan Real Madrid-Benfica maçında Vinicius Junior, rakibi Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne sürmüştü.
Tartışma sırasında ağzını kapatarak konuşan Arjantinli futbolcu Prestianni, UEFA Disiplin Kurulu tarafından ayrımcı davranış gerekçesiyle 6 maç men cezasına çarptırılmıştı. IFAB'ın yeni düzenlemesiyle birlikte benzer hareketler artık doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak.