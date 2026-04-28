IFAB düğmeye bastı: Ağzını kapatan futbolcuya direkt kırmızı kart!

IFAB, futbol sahalarında ayrımcılık ve hakem protestolarına karşı sert yaptırımlar getirdi. Yeni kurala göre ayrımcı ifadelerini gizlemek için ağzını kapatan futbolcular ile hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kart görecek. Düzenleme 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da uygulanacak.

  • IFAB, ayrımcı ifadeleri gizlemek için ağzını kapatan futbolculara doğrudan kırmızı kart cezası getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.
  • Yeni kural 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanacak.
  • Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ve bunu teşvik eden teknik ekip üyeleri de kırmızı kart görecek.
  • Real Madrid-Benfica maçında Vinicius Junior'a ırkçı ifade kullandığı iddia edilen Gianluca Prestianni, ağzını kapatarak konuştuğu için 6 maç men cezası almıştı.
  • Yeni düzenleme Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan IFAB toplantısında kabul edildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sahalarda ayrımcılık ve uygunsuz davranışlarla mücadele için dikkat çeken yeni kuralları devreye aldı. Kanada'nın Vancouver kentinde yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre, ayrımcı ifadelerini gizlemek amacıyla ağzını kapatan futbolcular artık doğrudan kırmızı kart görecek.

Yeni uygulama, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da geçerli olacak.

Ağzını kapatan futbolcuya kırmızı kart!

SAHAYI TERK EDENE DE KIRMIZI

IFAB'ın onayladığı düzenleme yalnızca ayrımcı davranışlarla sınırlı kalmadı. Hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden futbolcular ile oyuncuları buna teşvik eden teknik ekip üyeleri için de kırmızı kart cezası getirildi.

FIFA'nın önerisiyle kabul edilen kuralların, son dönemde futbol sahalarında artan tartışmalı olayların ardından hayata geçirildiği belirtildi.

VINICIUS OLAYI GÜNDEM OLMUŞTU

Kararın arka planında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan olaylardan biri dikkat çekti. Şubat ayında oynanan Real Madrid-Benfica maçında Vinicius Junior, rakibi Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne sürmüştü.

Tartışma sırasında ağzını kapatarak konuşan Arjantinli futbolcu Prestianni, UEFA Disiplin Kurulu tarafından ayrımcı davranış gerekçesiyle 6 maç men cezasına çarptırılmıştı. IFAB'ın yeni düzenlemesiyle birlikte benzer hareketler artık doğrudan kırmızı kartla cezalandırılacak.

