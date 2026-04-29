Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Domenico Tedesco, takımla son kez bir araya gelmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. İtalyan çalıştırıcının futbolcularla vedalaşarak kulüpten ayrıldığı öğrenildi.
TARAFTARDAN DESTEK MESAJI
Tedesco'nun tesislere gelişi sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı da Samandıra'da toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör lehine tezahüratlarda bulunarak destek mesajı verdi.
VEDA SÜRECİ TAMAMLANDI
Görevine son verilmesinin ardından kulüple resmi ayrılık sürecini tamamlayan Tedesco'nun, futbolcularla birebir görüşerek vedalaştığı belirtildi.
Taraftarın tesis önündeki desteği, ayrılık sürecinin dikkat çeken anları arasında yer aldı.