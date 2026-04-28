Galatasaray yenilgisi sonrası görevine son verilen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de hem iyi hem de kötü izler bıraktı. Süper Kupa'yı kaldıran ve saha kenarındaki duruşuyla taraftarların beğenisini kazanan İtalyan hoca, üst üste gelen puan kayıplarıyla sonunu hazırladı.

Önceki gün gerçekleşen ve Tedesco'nun gönderilmesiyle sonuçlanan yönetim zirvesi sonrası yaşanan çarpıcı bir olayın detayına TAKVİM ulaştı.

TRANSFER VURGUSU YAPTI

Alınan bilgilere göre genç hoca, kendisine destek veren bir yöneticiyle görüştü. Tedesco'nun, "Sezon başladıktan sonra kendim kurmadığım bir kadronun başına geçtim. Devre arası transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadık. 3 yıldır şampiyon olan, bizden daha kaliteli ve organize bir rakibe karşı mücadele verdik. Buna karşın Süper Kupa'yı kazandık ve lig yarışını son derece iyi sürdürdük. Bence mevcut tabloda bundan daha iyisi olamazdı" dediği öğrenildi.

Başkan Saran'ın özellikle kader maçlarında takımın oynadığı oyunun yanı sıra Tedesco'nun son dönemde basın toplantılarında yaptığı açıklamalar nedeniyle ayrılık kararını verdiği de gelen bilgiler arasında.

TAZMİNATI 500 BİN EURO

Domenico Tedesco ile ilgili mali detaylar belli oldu. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, sözleşmede yazan 500 bin euro tazminat karşılığı Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan teknik direktör, sezon sonu da gönderilse aynı ücreti alacaktı.

AYRILIK MAİLLE TEBLİĞ EDİLDİ

Fenerbahçe'de önceki gün sıcak saatler yaşandı... Yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, Tedesco'ya ayrılık kararını bildirmek için Samandıra'ya gitti. İtalyan hoca tesislerde yoktu. Devin Özek, kendisini arayınca "özel bir yemekte" olduğunu söyledi. Bu cevap sonrası karar kendisine mail yoluyla tebliğ edildi. Resmi prosedür işledi. Domenico Tedesco bugün takımla bir araya gelerek vedalaşacak.

İŞLERİN BÖYLE OLMASI ÜZÜCÜ

Ayrılığını Alman basınına değerlendiren Tedesco "Sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı. Bu futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" ifadelerini kullandı.

12 YILDA 20 KEZ DEĞİŞİM!

Kanarya 12 yılda tam 20 hoca değiştirmiş oldu. Bu 20 değişiklikte sadece 14 ismin olması dikkat çekti. Bazı teknik adamlar ise Fenerbahçe'de aralıklı olarak çalıştı. 23 yılda gelen teknik direktörler: İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco.