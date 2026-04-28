CANLI YAYIN
Geri

Samandıra’da Ederson krizi: İstenmeyen isim oldu

Ederson, performansı ve takım içindeki tavırları nedeniyle Samandıra’da kriz çıkardı. Brezilyalı kalecinin takım arkadaşları arasında istenmeyen isim haline geldiği öne sürülüyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ederson gündemden düşmüyor. Brezilyalı kaleci için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de sular durulmuyor.

Kulüp içinde yaşanan gelişmelere göre Ederson'un sadece performansı değil, saha içi ve saha dışındaki tavırları da rahatsızlık yaratmış durumda. Takım arkadaşlarının, Ederson'un davranışlarından memnun olmadığı ve özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına yansıdığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin bazı anlarda bireysel hareket etmeye yatkın tavırlarının, takım içi uyumu olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Ederson, performansı ve arkadaşlarına davranışları ile Sarı- Lacivertliler'de istenmeyen isim konumunda bulunuyor.

IFAB düğmeye bastı: Ağzını kapatan futbolcuya direkt kırmızı kart!
SONRAKİ HABER

Ağzını kapatana kırmızı kart!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler