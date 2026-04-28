Evindeki derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 26. şampiyonluğa dev bir adım atan Galatasaray'da Okan Buruk fırtınası esiyor. Üst üste 4. zaferine artık 1 galibiyet uzaklıkta olan tecrübeli teknik adam sadece rekorları alt üst etmekle kalmadı.

Aynı zamanda son 4 sezonda ezeli rakiplerde de çok büyük bir hoca enflasyonu yarattı. Okan Buruk'un Sarı-Kırmızılı takımın başına geçtiği 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da tam 16 teknik adam görev aldı. Eğer kalan 3 haftalık süreçte çok büyük bir mucize yaşanmazsa şampiyonluk hasreti 13 yıla çıkacak olan Fenerbahçe 4 sezonda sırasıyla Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve son olarak da Domenico Tedesco ile çalıştı.

Beşiktaş'ta ise bu süreçte Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın görev yaptı. Trabzonspor'da da Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Şenol Güneş ve Fatih Tekke teknik adamlık koltuğuna oturdu. Bu 16 ismi tek tek alt etmeyi başaran Okan Buruk'un son kurbanı da kısa süre önce derbide 3-0'lık skorla devirdiği Tedesco oldu.