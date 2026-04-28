Süper Lig'de evinde son sırada yer alan Fatih Karagümrük ile berabere kalarak taraftarına şok yaşatan Beşiktaş son dönemlerde istediği performansı sergileyemiyor. Süper Lig'de son 4 sezonda şampiyonluk yarışından erken koparak taraftarını üzen Siyah-Beyazlılar, bu süreçte son 3 sezonun şampiyonu ve bu sezonun lideri Galatasaray'ın puan olarak epey gerisinde kalmış durumda.

LİG BİTMEDEN 18 PUAN GERİDE

2022-23 sezonunda 88 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde ligi 3. bitiren Beşiktaş, 2023- 24'te de 102 puanla ligi zirvede bitiren Cimbom'un 46 puan gerisinde kalıp 56 puanla 6. olmuştu. Geçtiğimiz sezon da 95 puanlı Galatasaray'ın 33 puan gerisinde yer alan Siyah- Beyazlılar şampiyon rakibinin 33 puan arkasında 4. olmuştu. Kartal bu sezon da yarıştan erken koptu. Siyah- Beyazlılar ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 18 puan gerisinde 56 puanla 4. sırada.

Futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın Karagümrük beraberliğinin ardından taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.