ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası, 48 takımlı yeni formatıyla oynanacak. Takım sayısının artmasıyla birlikte maç sayısı da yükselirken, turnuva yapısına ilişkin bazı kurallarda değişiklik gündeme geldi.
SARI KARTLAR SIFIRLANACAK
Alman basınında yer alan haberlere göre FIFA, sarı kart uygulamasında yeni bir sisteme geçmeyi planlıyor. Buna göre sarı kartlar grup aşamasının ardından silinecek. Ayrıca çeyrek final öncesinde kartların yeniden sıfırlanması öngörülüyor. Bu düzenleme hayata geçerse, oyuncuların biriken kartlar nedeniyle yarı final ve final gibi kritik karşılaşmalarda cezalı duruma düşmesinin önüne geçilecek.
FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU
Yeni formatta takımların çeyrek finale ulaşabilmesi için daha fazla maç oynaması gerekiyor. Grup aşamasına ek olarak son 32 ve son 16 turlarıyla birlikte bu sayı artarken, mevcut sistemde iki sarı kart gören oyuncuların cezalı duruma düşmesi riski büyüyor. FIFA'nın bu nedenle kart uygulamasında düzenleme planladığı belirtiliyor.
Planlanan değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde, kartların iki farklı aşamada sıfırlanmasıyla birlikte oyuncuların turnuvanın son bölümlerinde sahada yer alma ihtimali artacak. FIFA'nın nihai kararını turnuva öncesinde açıklaması bekleniyor.