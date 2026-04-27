CANLI YAYIN
Geri

2026 Dünya Kupası’nda kart kuralı değişiyor

2026 Dünya Kupası öncesi FIFA, sarı kart uygulamasında değişiklik planlıyor. Yeni düzenlemeyle kartların belirli aşamalarda silinmesi ve oyuncuların kritik maçları kaçırmasının önlenmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.
  • FIFA, sarı kartların grup aşamasının ardından ve çeyrek final öncesinde sıfırlanmasını planlıyor.
  • Bu değişiklik, oyuncuların kritik maçlarda cezalı duruma düşmesini engellemeyi amaçlıyor.
  • Yeni formatta takımların çeyrek finale ulaşması için daha fazla maç yapması gerekiyor.
  • FIFA'nın kart uygulamasındaki değişiklik kararını turnuva öncesinde açıklaması bekleniyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası, 48 takımlı yeni formatıyla oynanacak. Takım sayısının artmasıyla birlikte maç sayısı da yükselirken, turnuva yapısına ilişkin bazı kurallarda değişiklik gündeme geldi.

Değişen kurallarla turnuvanın daha eğlenceli geçmesi hedefleniyor.
SARI KARTLAR SIFIRLANACAK

Alman basınında yer alan haberlere göre FIFA, sarı kart uygulamasında yeni bir sisteme geçmeyi planlıyor. Buna göre sarı kartlar grup aşamasının ardından silinecek. Ayrıca çeyrek final öncesinde kartların yeniden sıfırlanması öngörülüyor. Bu düzenleme hayata geçerse, oyuncuların biriken kartlar nedeniyle yarı final ve final gibi kritik karşılaşmalarda cezalı duruma düşmesinin önüne geçilecek.

Takımlar, yeni fortmatta daha fazla maça çıkacak.
FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Yeni formatta takımların çeyrek finale ulaşabilmesi için daha fazla maç oynaması gerekiyor. Grup aşamasına ek olarak son 32 ve son 16 turlarıyla birlikte bu sayı artarken, mevcut sistemde iki sarı kart gören oyuncuların cezalı duruma düşmesi riski büyüyor. FIFA'nın bu nedenle kart uygulamasında düzenleme planladığı belirtiliyor.

Planlanan değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde, kartların iki farklı aşamada sıfırlanmasıyla birlikte oyuncuların turnuvanın son bölümlerinde sahada yer alma ihtimali artacak. FIFA'nın nihai kararını turnuva öncesinde açıklaması bekleniyor.

Fırtına ikincilik fırsatını tepti! Trabzonspor Konyaspor'a 2-1 yenildi
SONRAKİ HABER

Fırtına ikincilik fırsatını tepti

 Galatasaray'da Sane dümene geçti!
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray'da Sane dümene geçti!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler