Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 48 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

FIFA, sarı kartların grup aşamasının ardından ve çeyrek final öncesinde sıfırlanmasını planlıyor.

Bu değişiklik, oyuncuların kritik maçlarda cezalı duruma düşmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yeni formatta takımların çeyrek finale ulaşması için daha fazla maç yapması gerekiyor.

FIFA'nın kart uygulamasındaki değişiklik kararını turnuva öncesinde açıklaması bekleniyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası, 48 takımlı yeni formatıyla oynanacak. Takım sayısının artmasıyla birlikte maç sayısı da yükselirken, turnuva yapısına ilişkin bazı kurallarda değişiklik gündeme geldi.

Değişen kurallarla turnuvanın daha eğlenceli geçmesi hedefleniyor.

SARI KARTLAR SIFIRLANACAK Alman basınında yer alan haberlere göre FIFA, sarı kart uygulamasında yeni bir sisteme geçmeyi planlıyor. Buna göre sarı kartlar grup aşamasının ardından silinecek. Ayrıca çeyrek final öncesinde kartların yeniden sıfırlanması öngörülüyor. Bu düzenleme hayata geçerse, oyuncuların biriken kartlar nedeniyle yarı final ve final gibi kritik karşılaşmalarda cezalı duruma düşmesinin önüne geçilecek.