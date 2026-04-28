Galatasaray'da Sane dümene geçti!

Sezona durağan başlayan Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla Galatasaray’da hücumun belirleyici isimlerinden biri haline geldi. Alman oyuncu, form grafiğiyle milli takım kadrosuna da geri döndü.

Galatasaray'da Sane dümene geçti!
  • Leroy Sane, Galatasaray'da performansını yükselterek sezonun kritik döneminde etkili oldu.
  • Alman futbolcu, son haftalarda takımın hücum organizasyonlarında öne çıkarak Almanya Milli Takımı’na davet edildi.
  • Sane, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında skora doğrudan etki ederek dikkat çekti.
  • Kadıköy'de gol atan ve Beşiktaş deplasmanında asist yapan Sane, derbi performanslarıyla öne çıktı.
  • Sane, Galatasaray formasıyla 40 maçta 7 gol ve 9 asistle takımın skor yükünü paylaşan isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'a transferinin ardından ilk bölümde istikrarlı bir görüntü ortaya koyamayan Leroy Sane, sezonun kritik virajında performansını yükseltti.

Alman futbolcu, son haftalarda artan katkısıyla takımın hücum organizasyonlarında öne çıktı ve yeniden Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Leroy Sane, eleştirilerin üstesinden geldi.
KRİTİK MAÇLARDA ETKİLİ

Sane, son haftalarda oynanan karşılaşmalarda doğrudan skora etki etti. Göztepe deplasmanında asist yapan deneyimli oyuncu, Kocaelispor karşısında gol buldu. Gençlerbirliği maçında iki golün hazırlayıcısı olan Sane, derbi performanslarıyla da dikkat çekti.

Kadıköy'de fileleri havalandıran oyuncu, Beşiktaş deplasmanında galibiyeti getiren asistte rol aldı.

Sane bu sezon 7 gol 9 asist yaptı.
İSTATİSTİKLER YÜKSELDİ

Sezonun son bölümünde yükselen grafiği, oyuncunun genel performansına da yansıdı. Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maçta görev alan Sane, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki üretkenliği artan oyuncu, takımın skor yükünü paylaşan isimler arasında yer aldı.

Leroy Sane'nin son haftalardaki performansı, hem Galatasaray'ın ligdeki avantajını korumasında hem de oyuncunun milli takım sürecine yeniden dahil olmasında belirleyici oldu.

