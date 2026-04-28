Galatasaray'a transferinin ardından ilk bölümde istikrarlı bir görüntü ortaya koyamayan Leroy Sane, sezonun kritik virajında performansını yükseltti. Alman futbolcu, son haftalarda artan katkısıyla takımın hücum organizasyonlarında öne çıktı ve yeniden Almanya Milli Takımı'na davet edildi.

Sane, son haftalarda oynanan karşılaşmalarda doğrudan skora etki etti. Göztepe deplasmanında asist yapan deneyimli oyuncu, Kocaelispor karşısında gol buldu. Gençlerbirliği maçında iki golün hazırlayıcısı olan Sane, derbi performanslarıyla da dikkat çekti.

İSTATİSTİKLER YÜKSELDİ

Sezonun son bölümünde yükselen grafiği, oyuncunun genel performansına da yansıdı. Galatasaray formasıyla bu sezon 40 maçta görev alan Sane, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki üretkenliği artan oyuncu, takımın skor yükünü paylaşan isimler arasında yer aldı.

Leroy Sane'nin son haftalardaki performansı, hem Galatasaray'ın ligdeki avantajını korumasında hem de oyuncunun milli takım sürecine yeniden dahil olmasında belirleyici oldu.