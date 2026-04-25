Trabzonspor'da stoper krizi: Savic ve Batagov sakatlandı formül arayışı başladı

Trabzonspor'da Batagov'dan sonra kaptan Savic de sakatlandı. Fırtına'nın elinde stoper olarak sadece Nwaiwu kaldı.

Trabzonspor'da büyük şok... Kaptan Savic'in sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Karadağlı stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor'da bir başka stoper Batagov'un da sakatlığı devam ediyor. Elde kalan tek sağlam stoper ise Nijeryalı futbolcu Nwaiwu.
