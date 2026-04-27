CANLI YAYIN
Geri

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! Türkiye için Dünya Kupası tehlikesi büyüyor

Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun sol bacağının soleus kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcunun, Arda Güler'den sonra sezonu kapatma ve Dünya Kupası'nı kaçırma riski bulunuyor.

Giriş Tarihi:
Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! Türkiye için Dünya Kupası tehlikesi büyüyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Inter, tecrübeli orta saha oyuncusunun Humanitas Klinik Enstitüsü'nde kontrolden geçtiğini ve sol bacağının soleus kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Kulüp ayrıca oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

KAS ZORLANMASI TESPİT EDİLDİ

Inter kulübünün açıklamasına göre Hakan Çalhanoğlu sabah saatlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan testlerin ardından milli futbolcuda sol bacağın soleus kasında zorlanma belirlendi. Kulüp, tedavi ve gözlem sürecinin ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını bildirdi. Henüz sezonu kapattığına dair duyuru yapılmadı.

Hakan Çalhanoğlu ilk Dünya Kupası'nı kaçırabilir

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nın 11 Haziran 2026'da başlayıp 19 Temmuz 2026'da sona ereceği FIFA'nın resmi takviminde yer alıyor. Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran'da, finali ise 19 Temmuz'da oynanacak.

Fırtına'da hedef Şampiyonlar Ligi! Fatih Tekke 11'i belirledi
SONRAKİ HABER

Fırtına'da hedef Şampiyonlar Ligi! Fatih Tekke 11'i belirledi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler