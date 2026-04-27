Ederson derbide kırmızı kart gördü.

BASINDA GENİŞ YER BULDU

Brezilya'da yayın yapan Globo, Ederson'un hakemle sert şekilde tartıştıktan sonra ikinci sarı kart gördüğünü ve sahadan çıkarken VAR kabinine yumruk attığını yazdı. Terra, oyuncunun penaltı itirazında sınırı aştığını ve kırmızı kart sonrası tünele yönelirken VAR odasına müdahalede bulunduğunu aktardı. Noataque ve Lance ise derbide yaşanan bu anı maçın en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıkardı.