Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide yaşananlar, uluslararası basına taşındı.
Karşılaşma sırasında hakemle girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Ederson'un saha içi ve çıkış anındaki tepkileri, Brezilya medyasında detaylı şekilde aktarıldı.
BASINDA GENİŞ YER BULDU
Brezilya'da yayın yapan Globo, Ederson'un hakemle sert şekilde tartıştıktan sonra ikinci sarı kart gördüğünü ve sahadan çıkarken VAR kabinine yumruk attığını yazdı. Terra, oyuncunun penaltı itirazında sınırı aştığını ve kırmızı kart sonrası tünele yönelirken VAR odasına müdahalede bulunduğunu aktardı. Noataque ve Lance ise derbide yaşanan bu anı maçın en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıkardı.
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ederson, yaşananlar nedeniyle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını ifade eden Brezilyalı kaleci, hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Oyuncu ayrıca, sahadan çıkarken sinirle VAR odasına yönelik yaptığı hareketin hatalı olduğunu belirtti.
Ederson'un gördüğü kırmızı kartın ardından uygulanacak disiplin sürecinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun sevk ve değerlendirmesiyle netleşmesi bekleniyor.