CANLI YAYIN
Geri

Brezilya'da gündem Ederson! 'Yumruk VAR'

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Ederson’un hakemle tartışması ve VAR odasına yönelik tepkisi, Brezilya basınında geniş yer buldu. Fenerbahçeli kaleci maç sonrası özür açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi:
Brezilya'da gündem Ederson! 'Yumruk VAR'
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ederson, hakemle tartışması sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
  • Ederson'un sahadan çıkarken VAR kabinine yumruk attığı Brezilya medyasında geniş yer buldu.
  • Globo ve Terra, Ederson'un hakemle sert tartışması ve VAR odasına müdahalesini detaylı aktardı.
  • Ederson, maç sonrası takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyerek hakem yönetimini eleştirdi.
  • Ederson'un kırmızı kartının ardından disiplin süreci Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilecek.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide yaşananlar, uluslararası basına taşındı.

Karşılaşma sırasında hakemle girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Ederson'un saha içi ve çıkış anındaki tepkileri, Brezilya medyasında detaylı şekilde aktarıldı.

Ederson derbide kırmızı kart gördü.
BASINDA GENİŞ YER BULDU

Brezilya'da yayın yapan Globo, Ederson'un hakemle sert şekilde tartıştıktan sonra ikinci sarı kart gördüğünü ve sahadan çıkarken VAR kabinine yumruk attığını yazdı. Terra, oyuncunun penaltı itirazında sınırı aştığını ve kırmızı kart sonrası tünele yönelirken VAR odasına müdahalede bulunduğunu aktardı. Noataque ve Lance ise derbide yaşanan bu anı maçın en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıkardı.

Ederson'un cezası disiplin sevklerinin ardından belli olacak.
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ederson, yaşananlar nedeniyle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını ifade eden Brezilyalı kaleci, hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Oyuncu ayrıca, sahadan çıkarken sinirle VAR odasına yönelik yaptığı hareketin hatalı olduğunu belirtti.

Ederson'un gördüğü kırmızı kartın ardından uygulanacak disiplin sürecinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun sevk ve değerlendirmesiyle netleşmesi bekleniyor.

Şampiyonluk penaltılarla kaçtı! Talisca kahretti
SONRAKİ HABER

Şampiyonluk penaltılarla kaçtı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler