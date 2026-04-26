U19 Ligi'nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üç puana uzandı.
Sarı-lacivertli ekipte goller Alaettin Ekici ve Emin Eren Sayar'dan gelirken, ev sahibi takımın tek golünü Arda Tagay kaydetti.
Mücadelede tempo yüksek seyrederken, skor üstünlüğünü koruyan taraf konuk ekip oldu.
KIRMIZI KART ETKİLEDİ
Galatasaray'da Eyüp Can Karasu'nun 75. dakikada gördüğü kırmızı kart, maçın son bölümünde oyun dengesini etkiledi. Eksik kalan ev sahibi ekip, kalan dakikalarda baskı kurmakta zorlandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya çıkarırken, Galatasaray 50 puanda kaldı.
