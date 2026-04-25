Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi.
İtalyan basınına göre Bordo-Mavililer'in, daha önce de gündeme gelen Inter'in merkez orta saha oyuncusu Piotr Zielinski için harekete geçeceği öne sürüldü. Serie A ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro. Bu sezon 43 maçta görev yapan ve 7 gol atıp 3 asist yapan Polonyalı yıldız, 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
107 KEZ MİLLİ OLDU
Polonya Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan Piotr Zielinski, kariyeri boyunca milli formayı 107 kez giydi. Bu periyotta 17 gol atarken, 19 da asist yaptı. Bordo-Mavili yönetim, tecrübeli futbolcunun transferini bitirmek için şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. Öte yandan Inter cephesinde ise oyuncunun geleceğine dair net bir karar verilmediği, ancak uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa tamamen kapıların kapalı olmadığı öne sürülüyor. Trabzonspor'un bu transferde nasıl bir yol haritası izleyeceği ve sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak İtalyan kulübünün vereceği karar da bu transferin durumunu netleştirecek.