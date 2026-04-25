Bu golün ardından baskısını artıran Torino, 79. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Nikola Vlasic, hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Inter, 23. dakikada Marcel Thuram'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, ikinci yarıda da üstün görüntüsünü sürdürdü ve 61. dakikada Yann Bisseck'in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Inter, 2-0 öne geçmesine rağmen Torino ile berabere kaldı

EMİRHAN 90 DAKİKA OYNADI

Torino'da milli futbolcu Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, takımının ilk golünde yaptığı asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

LİDER INTER 2 PUAN BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte 3 hafta sonra puan kaybı yaşayan Inter, puanını 79'a yükseltti ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino ise puanını 41 yaptı.

Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına çıkacak.