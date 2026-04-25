Süper Lig'de dev randevu... Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Derbiye liderlik avantajıyla çıkacak olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak farkı 1 puana indirmek ve yarışa yeniden ortak olmak istiyor.



Derbinin sonucu, 3. sırada yer alan Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.



Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Galatasaray'da Victor Osimhen'in derbide kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'de ise Edson Alvarez dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan İspanyol yıldız Marco Asensio, bugün oynanacak dev derbide 11'de başlayacak.