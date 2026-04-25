CANLI YAYIN
Geri

Porto zirve yürüyüşünü sürdürdü! Deniz Gül golüyle damga vurdu

Portekiz Süper Ligi’nin 31. haftasında Porto, deplasmanda Estrela’yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyetinde 37. dakikada ağları havalandıran Deniz Gül öne çıkarken, Porto bitime 3 hafta kala Benfica ile arasındaki farkı 7 puanda tuttu.

Giriş Tarihi:
  • Porto, Estrela'yı 2-1 yenerek Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında 3 puan aldı.
  • Porto'nun gollerini 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül kaydetti.
  • Estrela'nın tek golü 79. dakikada Jovane'den geldi.
  • Porto, bu galibiyetle puanını 82'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
  • Estrela, 28 puanda kalarak küme düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül'den geldi. Estrela'nın tek golünü ise 79. dakikada Jovane kaydetti.

DENİZ GÜL YİNE SAHNEDE

Karşılaşmaya etkili başlayan Porto, ilk bölümde bulduğu penaltı golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 37. dakikada Deniz Gül'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu gol, Porto'nun maçtaki üstünlüğünü güçlendirirken milli futbolcu Deniz Gül de galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu.

Deniz Gül takımına golle katkı sağladı

ESTRELA SON BÖLÜMDE UMUTLANDI

Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Estrela, 79. dakikada Jovane'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmaya çalışan Estrela, aradığı ikinci golü bulamadı. Böylece Porto sahadan 3 puanla ayrıldı.

PORTO ZİRVEDE HATA YAPMADI

Bu galibiyetin ardından Porto puanını 82'ye yükseltti. Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde yer alan Porto, zirvedeki yerini korudu.

Estrela ise 28 puanda kaldı ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

GELECEK HAFTA RAKİPLER BELLİ

Porto, gelecek hafta sahasında Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanında puan arayacak.

