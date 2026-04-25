Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül'den geldi. Estrela'nın tek golünü ise 79. dakikada Jovane kaydetti.

DENİZ GÜL YİNE SAHNEDE

Karşılaşmaya etkili başlayan Porto, ilk bölümde bulduğu penaltı golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 37. dakikada Deniz Gül'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu gol, Porto'nun maçtaki üstünlüğünü güçlendirirken milli futbolcu Deniz Gül de galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu.