Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Estrela ile Porto karşı karşıya geldi. Jose Gomes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan ve 37. dakikada Deniz Gül'den geldi. Estrela'nın tek golünü ise 79. dakikada Jovane kaydetti.
DENİZ GÜL YİNE SAHNEDE
Karşılaşmaya etkili başlayan Porto, ilk bölümde bulduğu penaltı golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 37. dakikada Deniz Gül'ün golüyle farkı ikiye çıkardı.
Bu gol, Porto'nun maçtaki üstünlüğünü güçlendirirken milli futbolcu Deniz Gül de galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu.
ESTRELA SON BÖLÜMDE UMUTLANDI
Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Estrela, 79. dakikada Jovane'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda beraberlik için baskı kurmaya çalışan Estrela, aradığı ikinci golü bulamadı. Böylece Porto sahadan 3 puanla ayrıldı.
PORTO ZİRVEDE HATA YAPMADI
Bu galibiyetin ardından Porto puanını 82'ye yükseltti. Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Benfica'nın 7 puan önünde yer alan Porto, zirvedeki yerini korudu.
Estrela ise 28 puanda kaldı ve küme düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.
GELECEK HAFTA RAKİPLER BELLİ
Porto, gelecek hafta sahasında Alverca'yı konuk edecek. Estrela ise Moreirense deplasmanında puan arayacak.