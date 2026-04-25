Kenan Yıldız, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu ancak Juventus gol bulamadı.

Juventus ile Milan arasındaki maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

JUVENTUS 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 64 puanla 4. sırada kaldı.

Ev sahibi Milan ise 67 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Zirve yarışının kritik haftalarında alınan bu beraberlik, iki takım için de önemli bir puan tablosu ortaya çıkardı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.