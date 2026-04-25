İtalya'daki derbide gol sesi yok! Milan ile Juventus 0-0 berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Juventus'u ağırladı. San Siro'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Kenan Yıldız ise mücadelede 10 dakika forma giydi.

Giriş Tarihi:
  • Juventus ile Milan arasındaki maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
  • Kenan Yıldız, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu ancak Juventus gol bulamadı.
  • Juventus, ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşayarak 64 puanla 4. sırada kaldı.
  • Milan, 67 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu.
  • Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo ile deplasmanda; Juventus ise Hellas Verona ile sahasında karşılaşacak.

İki takımın da kontrollü bir görüntü ortaya koyduğu mücadelede fileler havalanmadı. Dev maçta gol sesi çıkmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

KENAN YILDIZ 80. DAKİKADA SAHNE ALDI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu, mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil oldu.

Kenan Yıldız'ın son bölümde oyuna girmesiyle birlikte Juventus hücumda hareketlilik arasa da siyah-beyazlı ekip aradığı golü bulamadı.

Kenan Yıldız karşılaşmada 10 dakika forma giydi

JUVENTUS 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 64 puanla 4. sırada kaldı.

Ev sahibi Milan ise 67 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Zirve yarışının kritik haftalarında alınan bu beraberlik, iki takım için de önemli bir puan tablosu ortaya çıkardı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

