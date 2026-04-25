İki takımın da kontrollü bir görüntü ortaya koyduğu mücadelede fileler havalanmadı. Dev maçta gol sesi çıkmazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
KENAN YILDIZ 80. DAKİKADA SAHNE ALDI
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu, mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil oldu.
Kenan Yıldız'ın son bölümde oyuna girmesiyle birlikte Juventus hücumda hareketlilik arasa da siyah-beyazlı ekip aradığı golü bulamadı.
JUVENTUS 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Juventus, ligde 3 maç sonra puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 64 puanla 4. sırada kaldı.
Ev sahibi Milan ise 67 puana yükselerek 3. sıradaki yerini korudu. Zirve yarışının kritik haftalarında alınan bu beraberlik, iki takım için de önemli bir puan tablosu ortaya çıkardı.
GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ
Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Juventus ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.