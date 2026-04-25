Dursun Özbek'ten hakem atamasına sert tepki: Sinir uçlarımızla oynuyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin hakemi Yasin Kol'a büyük tepki gösterdi ve sert açıklamalara imza attı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamanızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bir bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine, Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.
