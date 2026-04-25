Dev derbi öncesi Fenerbahçe Kulübü içinde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Başkan Sadettin Saran, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında Sadettin Saran'ın, Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde takıma moral verdiği ve oyunculara motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi. Başkanın, teknik ekip ile de kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertli camiada derbi atmosferi giderek yükselirken, bu ziyaretin takım üzerindeki motivasyon etkisinin önemli olduğu değerlendiriliyor.
Hazırlıklarını Tedesco yönetiminde Samandıra'da bitiren Kanarya, dün akşam saatlerinde kampa girerek bugünkü Galatasaray derbisine odaklandı.