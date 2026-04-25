Merih Demiral'lı Al Ahli Asya'nın zirvesinde! Uzatmada şampiyonluk geldi

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli, Japon temsilcisi Machida’yı uzatma devresinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Suudi Arabistan ekibi, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

  • Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya'nın Machida takımını uzatma devresinde 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
  • Maç Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynandı ve normal süre golsüz tamamlandı.
  • Al Buraikan, uzatmanın 96. dakikasında attığı golle Al Ahli'yi şampiyonluğa taşıdı.
  • Al Ahli, 68. dakikada Al Hawsawi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazandı.
  • Milli futbolcu Merih Demiral, finalde 90 dakika forma giydi ve Al Ahli üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Machida'yı uzatma devresinde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan finalde Al Ahli ile Japon ekibi Machida kozlarını paylaştı. Büyük finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Merih Demiral finalde başarıyla forma giydi

FİNALDE DÜĞÜM UZATMADA ÇÖZÜLDÜ

Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamayınca uzatma devresine geçildi. Finalde beklenen gol ise 96. dakikada geldi.

Al Ahli'de Al Buraikan, uzatma bölümünde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Suudi Arabistan temsilcisi kupaya uzanan taraf oldu.

Al-Ahli maçta 10 kişi kaldı

KIRMIZI KARTA RAĞMEN KAZANDI

Al Ahli, final mücadelesinde 10 kişi kalmasına rağmen zafere ulaşmayı başardı. Takımda Al Hawsawi, rakibine kafa attığı gerekçesiyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Eksik kalan Al Ahli buna rağmen oyundan kopmadı ve uzatma devresinde bulduğu golle şampiyonluğu ilan etti.

Al-Ahli üst üste 2. kez zafere ulaştı

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA SAHADAYDI

Milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde maçın tamamında forma giydi. Tecrübeli savunmacı, takımının kupaya uzandığı gecede sahadaki isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

