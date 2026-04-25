Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Machida'yı uzatma devresinde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan finalde Al Ahli ile Japon ekibi Machida kozlarını paylaştı. Büyük finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
FİNALDE DÜĞÜM UZATMADA ÇÖZÜLDÜ
Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamayınca uzatma devresine geçildi. Finalde beklenen gol ise 96. dakikada geldi.
Al Ahli'de Al Buraikan, uzatma bölümünde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Suudi Arabistan temsilcisi kupaya uzanan taraf oldu.
KIRMIZI KARTA RAĞMEN KAZANDI
Al Ahli, final mücadelesinde 10 kişi kalmasına rağmen zafere ulaşmayı başardı. Takımda Al Hawsawi, rakibine kafa attığı gerekçesiyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.
Eksik kalan Al Ahli buna rağmen oyundan kopmadı ve uzatma devresinde bulduğu golle şampiyonluğu ilan etti.
MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA SAHADAYDI
Milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde maçın tamamında forma giydi. Tecrübeli savunmacı, takımının kupaya uzandığı gecede sahadaki isimlerden biri oldu.
Bu sonuçla birlikte Al Ahli, üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.