Milli futbolcu Merih Demiral, finalde 90 dakika forma giydi ve Al Ahli üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamayınca uzatma devresine geçildi. Finalde beklenen gol ise 96. dakikada geldi.

Al-Ahli maçta 10 kişi kaldı

KIRMIZI KARTA RAĞMEN KAZANDI

Al Ahli, final mücadelesinde 10 kişi kalmasına rağmen zafere ulaşmayı başardı. Takımda Al Hawsawi, rakibine kafa attığı gerekçesiyle 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Eksik kalan Al Ahli buna rağmen oyundan kopmadı ve uzatma devresinde bulduğu golle şampiyonluğu ilan etti.