Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.
Bak, "Türk sporu için önemli bir vizyonun başlangıcında bir aradayız. Gerçekten gurur verici bir gün. Spor tesisleşmesi ve sonrasında yetiştirilecek sporcular, milli takımlara katkılar... Bunlar bir başlangıç. Dursun Başkan ile süreci beraber takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin hızlı gerçekleşmesi için talimat vererek Türk sporuna önemli bir hizmet yapılması adına destek oldu. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da emekleri var. Burası, Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Dünya çapında organizasyonların yapılacağı bir kapasiteye sahip olacak. İnanılmaz bir spor kompleksi, yaşayan bir spor tesisi... Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve dünya, olimpiyat şampiyonları burada yetişecek. Türk sporuna hizmet edecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, "İnşallah bu güzel tesis çok kısa sürede, 3 yıl içinde tamamlanacak. 200 milyon dolarlık yatırım Türk sporu için yapılıyor. Bu tesisin tamamlanması için birlikte çalışacağız" dedi.
ASLANTEPE'DE NELER OLACAK?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek tesisin temeli bugün atıldı. Yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Dev spor alanında, 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak. Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak.
GALATASARAY ÖZEL BİR TAKIM
İstanbul Valisi Davut Gül, "Galatasaray özel bir takım. Yaptığınız başarılar, ülkemize sağladığınız kazanımlar milletimizin yüzünü güldürüyor. Türk olmayanları yenen bir takım" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Aslantepe Projesi'nde Galatasaray'a en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje sürecinde her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan, bu projeye yoğun destek veren Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi
