Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Vadisi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Bak, "Türk sporu için önemli bir vizyonun başlangıcında bir aradayız. Gerçekten gurur verici bir gün. Spor tesisleşmesi ve sonrasında yetiştirilecek sporcular, milli takımlara katkılar... Bunlar bir başlangıç. Dursun Başkan ile süreci beraber takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin hızlı gerçekleşmesi için talimat vererek Türk sporuna önemli bir hizmet yapılması adına destek oldu. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da emekleri var. Burası, Türk sporunda önemli bir merkez olacak. Dünya çapında organizasyonların yapılacağı bir kapasiteye sahip olacak. İnanılmaz bir spor kompleksi, yaşayan bir spor tesisi... Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve dünya, olimpiyat şampiyonları burada yetişecek. Türk sporuna hizmet edecekler" ifadelerini kullandı. Bakan Bak, "İnşallah bu güzel tesis çok kısa sürede, 3 yıl içinde tamamlanacak. 200 milyon dolarlık yatırım Türk sporu için yapılıyor. Bu tesisin tamamlanması için birlikte çalışacağız" dedi.