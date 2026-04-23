Roma'da sular durulmuyor! Ranieri ile yollar ayrıldı

AS Roma’da yönetim ile Claudio Ranieri arasındaki fikir ayrılıkları ayrılıkla sonuçlandı. Kulüp, yönetim kurulu danışmanlığı görevini yürüten tecrübeli isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

  • AS Roma, yönetim kurulu danışmanı Claudio Ranieri ile kulübün sportif vizyonu ve uzun vadeli planlamasına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı.
  • Ranieri daha önce AS Roma'da teknik direktörlük görevini de üstlenmiş ve son olarak yönetim kurulu danışmanı olarak çalışmaktaydı.
  • AS Roma yönetimi, Ranieri'nin ayrılığı sonrası yönetim katında yeni bir yapılanma sürecine başladı.
  • Kulüp yönetimi, danışmanlık rolü için yeni bir isim belirleme sürecine girdi ve kısa vadede adım atılacağını açıkladı.
  • AS Roma'da sportif strateji ve karar mekanizmalarında değişiklik yapılarak gelecek planları yeniden şekillendirilecek.

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da kulüp içi yapılanma ve gelecek planlamasına ilişkin görüş ayrılıkları somut bir karara dönüştü. Yönetim ile sportif yapı arasında bir süredir devam eden uyumsuzluk, kulübün üst düzey yapılanmasında değişikliğe yol açtı.

Roma'da Ranieri dönemi sona erdi.
FİKİR AYRILIKLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce teknik direktörlük görevini de üstlenen ve son olarak yönetim kurulu danışmanı olarak çalışan Claudio Ranieri ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kararın arka planında, kulübün sportif vizyonu ve uzun vadeli planlamasına ilişkin farklı yaklaşımların etkili olduğu belirtildi.

Ranieri'nin yeni durağının neresi olacağı merak ediliyor.
YAPILANMADA YENİ ADIM

Roma'da yaşanan bu ayrılıkla birlikte yönetim katında yeni bir yapılanma sürecinin hız kazanması bekleniyor. Sportif strateji ve karar mekanizmalarında değişikliğe gidilmesi, kulübün gelecek planlarının yeniden şekillendirilmesine zemin hazırladı.

Kulüp yönetiminin, Ranieri'nin ayrılığı sonrası danışmanlık rolü için yeni bir isim belirleme sürecine girdiği ve bu doğrultuda kısa vadede somut adımlar atılacağı ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte maçların tarihleri
