İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da kulüp içi yapılanma ve gelecek planlamasına ilişkin görüş ayrılıkları somut bir karara dönüştü. Yönetim ile sportif yapı arasında bir süredir devam eden uyumsuzluk, kulübün üst düzey yapılanmasında değişikliğe yol açtı.
FİKİR AYRILIKLARI BELİRLEYİCİ OLDU
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce teknik direktörlük görevini de üstlenen ve son olarak yönetim kurulu danışmanı olarak çalışan Claudio Ranieri ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kararın arka planında, kulübün sportif vizyonu ve uzun vadeli planlamasına ilişkin farklı yaklaşımların etkili olduğu belirtildi.
YAPILANMADA YENİ ADIM
Roma'da yaşanan bu ayrılıkla birlikte yönetim katında yeni bir yapılanma sürecinin hız kazanması bekleniyor. Sportif strateji ve karar mekanizmalarında değişikliğe gidilmesi, kulübün gelecek planlarının yeniden şekillendirilmesine zemin hazırladı.
Kulüp yönetiminin, Ranieri'nin ayrılığı sonrası danışmanlık rolü için yeni bir isim belirleme sürecine girdiği ve bu doğrultuda kısa vadede somut adımlar atılacağı ifade edildi.