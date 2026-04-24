A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler, La Liga'da Deportivo Alaves karşılaşmasının 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Maç sonrası antrenmana katılamayan 21 yaşındaki futbolcunun durumu kulüp tarafından netleştirildi. Real Madrid'in yaptığı açıklamada, Arda'nın uyluk kasında zedelenme meydana geldiği bildirildi.
SEZONU KAPATTI
Tedavi sürecinin en az 4 hafta süreceği belirtilen genç oyuncunun, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid'de sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi. Bu gelişme, hem kulüp planlamasını hem de milli takım sürecini doğrudan etkiledi.
MİLLİ TAKIM DEVREDE
Sakatlık sonrası A Milli Takım teknik heyeti hızlı şekilde temas kurdu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak son durumunu aldı. Türkiye Futbol Federasyonu sağlık ekibi de Real Madrid kulüp doktorlarıyla iletişime geçerek oyuncunun detaylı sağlık raporlarını talep etti.
Arda Güler'in tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak maçta hazır olması öngörülüyor. Oyuncunun hazırlık karşılaşmalarında ise riske edilmeyeceği bildirildi.
