Montella'dan Arda Güler'e telefon! Rahatlatan haber geldi

Real Madrid forması giyen Arda Güler’in uyluk kasında zedelenme tespit edildi. Alaves maçında oyundan çıkan milli oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak son durumunu öğrendi. Arda'nın 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak maçta hazır olması öngörülüyor.

  • Arda Güler, Deportivo Alaves maçının 58. dakikasında uyluk kasında zedelenme nedeniyle oyundan çıktı.
  • Real Madrid, Arda Güler'in tedavi sürecinin en az 4 hafta süreceğini ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak son durumunu aldı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu sağlık ekibi, Real Madrid kulüp doktorlarıyla iletişime geçerek oyuncunun detaylı sağlık raporlarını talep etti.
  • Arda Güler'in tedavi süreci planlandığı gibi ilerlerse 14 Haziran'daki Avustralya maçında hazır olması öngörülüyor.

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler, La Liga'da Deportivo Alaves karşılaşmasının 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç sonrası antrenmana katılamayan 21 yaşındaki futbolcunun durumu kulüp tarafından netleştirildi. Real Madrid'in yaptığı açıklamada, Arda'nın uyluk kasında zedelenme meydana geldiği bildirildi.

Arda Güler ve Vincenzo Montella.
SEZONU KAPATTI

Tedavi sürecinin en az 4 hafta süreceği belirtilen genç oyuncunun, La Liga'da 6 maçı kalan Real Madrid'de sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi. Bu gelişme, hem kulüp planlamasını hem de milli takım sürecini doğrudan etkiledi.

Arda Güler, EURO 2024'te en etkili oyuncularımızdan biri olmuştu.
MİLLİ TAKIM DEVREDE

Sakatlık sonrası A Milli Takım teknik heyeti hızlı şekilde temas kurdu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile telefon görüşmesi yaparak son durumunu aldı. Türkiye Futbol Federasyonu sağlık ekibi de Real Madrid kulüp doktorlarıyla iletişime geçerek oyuncunun detaylı sağlık raporlarını talep etti.

Arda Güler'in tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak maçta hazır olması öngörülüyor. Oyuncunun hazırlık karşılaşmalarında ise riske edilmeyeceği bildirildi.

