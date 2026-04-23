Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Yasin Kol ataması krize yol açtı, kulüpler sosyal medyada çatıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol atandı... Derbiye 2 gün kala iki kulüp arasındaki gerilim arşa çıktı. Süper Lig’in iki devi, hakem atamasından sonra sert mesajlar yayımladı

Kaynak Gazete
GALATASARAY-Fenerbahçe derbisine 2 gün kala iki dev kulüp sosyal medya paylaşım savaşlarına başladı.

Dev derbiye hakem Yasin Kol'un atanmasından sonra iki kulüp sosyal medya hesaplarından birbirleriyle söz düellosuna girdi. Kol ataması sonrasında Galatasaray sosyal medya hesabından başkan Dursun Özbek imzalı, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır" açıklamasını yayımladı. Sarı-lacivertliler ise "Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR'a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma. Sakın ha... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'... Sıra bu maçta mı?" şeklinde cevap verdi. Bu paylaşımlar sonrasında iki kulüp arasındaki atışmalar devam etti.

Derbiye Yasin Kol'un atanmasından sonra Galatasaray sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayımladı:

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

