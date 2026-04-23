GALATASARAY-Fenerbahçe derbisine 2 gün kala iki dev kulüp sosyal medya paylaşım savaşlarına başladı.

Dev derbiye hakem Yasin Kol'un atanmasından sonra iki kulüp sosyal medya hesaplarından birbirleriyle söz düellosuna girdi. Kol ataması sonrasında Galatasaray sosyal medya hesabından başkan Dursun Özbek imzalı, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır" açıklamasını yayımladı. Sarı-lacivertliler ise "Sakın ha sarıyı çıkarma... Sakın ha kırmızıyı gösterme... Sakın ha VAR'a gitme... Sakın ha penaltı verme... Sakın ha bazı konuları açma. Sakın ha... Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'... Sıra bu maçta mı?" şeklinde cevap verdi. Bu paylaşımlar sonrasında iki kulüp arasındaki atışmalar devam etti.

