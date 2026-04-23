Premium kategorisi 55.000 TL, Delux 54.000 TL, Lux 52.000 TL ve Classic 50.000 TL olarak fiyatlandırıldı.

Derbi biletlerinin fiyatları 2.500 TL ile 55.000 TL arasında değişen geniş bir aralıkta belirlendi.

GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine açılan öncelikli satışlardaki biletler tükendi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde bilet satış süreci başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, öncelikli satışlar GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine açıldı.

GENEL SATIŞ TARİHİ

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için biletler, 24 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.