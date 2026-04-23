Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi! 1 dakika sürmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin öncelikli biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. RAMS Park’taki mücadele için fiyatlar 2 bin 500 TL’den başlayıp 55 bin TL’ye kadar yükseliyor.

  • Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet satışları başladı.
  • GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine açılan öncelikli satışlardaki biletler tükendi.
  • Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için biletler 24 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.
  • Derbi biletlerinin fiyatları 2.500 TL ile 55.000 TL arasında değişen geniş bir aralıkta belirlendi.
  • Premium kategorisi 55.000 TL, Delux 54.000 TL, Lux 52.000 TL ve Classic 50.000 TL olarak fiyatlandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde bilet satış süreci başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, öncelikli satışlar GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine açıldı.

Sistem açılır açılmaz satışa sunulan biletler tükendi.

GENEL SATIŞ TARİHİ

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için biletler, 24 Nisan Cuma günü saat 10.00'dan itibaren Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak.
FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları geniş bir aralıkta belirlendi:

  • Premium: 55.000 TL
  • Delux: 54.000 TL
  • Lux: 52.000 TL
  • Classic: 50.000 TL
    1. Kategori: 35.000 TL
    1. Kategori: 30.000 TL
    1. Kategori: 27.500 TL
    1. Kategori: 25.000 TL
    1. Kategori: 22.500 TL
    1. Kategori: 20.000 TL
    1. Kategori: 19.000 TL
    1. Kategori: 12.000 TL
    1. Kategori: 10.000 TL
    1. Kategori: 2.750 TL
    1. Kategori: 2.500 TL
