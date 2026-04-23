Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yendi, yarı finalde Konyaspor ile eşleşti

Siyah-Beyazlılar ligde yenemediği Alanyaspor’u 17’de El Bilal Toure, 83’te Oh ve 85’te Orkun Kökçü’nün golleriyle yıktı. Kartal böylece Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. 9'da Ui-Jo şutunu çekmek üzereyken Emirhan topu kornere gönderdi.

Orkun Kökçü. (Fotoğraflar: Takvim.com.tr)

17'de Murillo'nun kale sahasına çevirdiği topa El Bilal Toure gelişine sert vuruş çıkardı. Kaleci Ertuğrul'un engellemeye çalıştığı top ağlarla buluştu. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. 26'da Rıdvan'ın vuruşunda top kornere gitti.

32'de Oh'un kafa vuruşunda Ertuğrul'u geçen top direğin yanından dışarı gitti.

48. dakikada Ui-Jo'nun ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

50'de Ruan'ın gelişine vuruşunda Emirhan'a çarpan top yavaşlayarak Ersin'de kaldı.

60'da El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top dışarı gitti.

83'te Ertuğrul'un hatasında topu kapan Olaitan pasını Oh'a verdi. Güney Koreli farkı ikiye çıkardı.

85'te Orkun Kökçü, Rashica'nın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla Beşiktaş'ın galibiyetini ilan etti: 3-0.

