Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maçla sona erecek. Saat 18.45'te başlayacak maçta Samsunspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılan takım yarı finale yükselecek. Çeyrek finalin diğer maçında ise saat 20.45'te ise Beşiktaş, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı zorlu mücadele atv'den naklen yayımlanacak. Maçtan galip ayrılan takım adını yarı finale yazdıracak.