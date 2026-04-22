Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz temsilcisindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Benfica'da Mourinho ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, İspanyol basınından gelen yeni iddia gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'de sezona başlayan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinin ardından görevden ayrılmış, daha sonra Portekiz ekibinin başına geçmişti. Benfica ile Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalmayı başaran Mourinho, bu turda Real Madrid'e elenmişti.
Ligde ise Benfica, 30 maç sonunda namağlup olmasına rağmen bitime 4 hafta kala lider Porto'nun 7 puan gerisinde yer aldı. Bu tablo, Portekiz devinde Jose Mourinho'nun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
BENFICA'DA GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
Benfica'da Mourinho'nun takımı ligde yenilgi yaşamasa da puan farkının açılması, şampiyonluk yarışında büyük bir dezavantaj yarattı. Bu nedenle Portekizli teknik adamın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı tartışma konusu haline geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turuna kadar gelinmesi önemli bir başarı olarak görülse de Real Madrid karşısında alınan sonuç, Mourinho üzerindeki baskıyı azaltmadı. Benfica cephesinde sezonun geri kalanındaki tablo, deneyimli teknik adamın kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor.
REAL MADRID GELİŞMESİ
Tüm bu gelişmelerin ardından İspanyol basınından AS, Jose Mourinho ile ilgili oldukça çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre başarısız bir sezon geçiren Real Madrid, sezon ortasında göreve gelen Alvaro Arbeloa'nın yerine yeni bir teknik direktör arayışına başladı.
Lider özellikli, kazanmayı bilen, tecrübeli ve yıldız oyuncuları idare edebilecek bir isim arayan İspanyol devinde Jose Mourinho adı bir kez daha masaya geldi. Böylece Portekizli çalıştırıcının adı, eski kulübüyle yeniden yan yana anılmaya başladı.
'BENİ GERİ ALIN' İDDİASI
Haberde yer alan bilgilere göre Jose Mourinho, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Real Madrid'i çalıştırmaya hazır olduğunu kulüp yetkililerine iletti. Portekizli teknik adamın bu mesajı sonrası Madrid cephesinin henüz net bir karar vermediği aktarıldı.
Bu iddia, Mourinho'nun Benfica'daki geleceği kadar Real Madrid'in teknik direktör planlamasını da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Özellikle deneyim ve yıldız yönetimi konusunda öne çıkan bir profil aranması, Mourinho adının neden tekrar gündeme geldiğini gösterdi.
REAL MADRID'DE 178 MAÇ
Jose Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam bu süreçte İspanyol deviyle 178 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 127 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet alan Mourinho, 2.30 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, üç yıllık görev süresinde 1 La Liga, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanmayı başardı.
Benfica ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho için ortaya atılan bu iddia, yaz döneminin en dikkat çekici teknik direktör gelişmelerinden biri olmaya aday görünüyor.