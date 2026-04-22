Real Madrid, başarısız bir sezon geçirmesi ve Alvaro Arbeloa'nın yerine yeni teknik direktör arayışı nedeniyle Mourinho'yu yeniden gündemine aldı.

Ligde ise Benfica, 30 maç sonunda namağlup olmasına rağmen bitime 4 hafta kala lider Porto'nun 7 puan gerisinde yer aldı. Bu tablo, Portekiz devinde Jose Mourinho'nun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Fenerbahçe'de sezona başlayan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinin ardından görevden ayrılmış, daha sonra Portekiz ekibinin başına geçmişti. Benfica ile Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turuna kalmayı başaran Mourinho, bu turda Real Madrid'e elenmişti.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz temsilcisindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Şampiyonluk yarışında geriye düşen Benfica'da Mourinho ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, İspanyol basınından gelen yeni iddia gündeme bomba gibi düştü.

Jose Mourinho Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı

BENFICA'DA GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Benfica'da Mourinho'nun takımı ligde yenilgi yaşamasa da puan farkının açılması, şampiyonluk yarışında büyük bir dezavantaj yarattı. Bu nedenle Portekizli teknik adamın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı tartışma konusu haline geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turuna kadar gelinmesi önemli bir başarı olarak görülse de Real Madrid karşısında alınan sonuç, Mourinho üzerindeki baskıyı azaltmadı. Benfica cephesinde sezonun geri kalanındaki tablo, deneyimli teknik adamın kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor.

REAL MADRID GELİŞMESİ

Tüm bu gelişmelerin ardından İspanyol basınından AS, Jose Mourinho ile ilgili oldukça çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre başarısız bir sezon geçiren Real Madrid, sezon ortasında göreve gelen Alvaro Arbeloa'nın yerine yeni bir teknik direktör arayışına başladı.

Lider özellikli, kazanmayı bilen, tecrübeli ve yıldız oyuncuları idare edebilecek bir isim arayan İspanyol devinde Jose Mourinho adı bir kez daha masaya geldi. Böylece Portekizli çalıştırıcının adı, eski kulübüyle yeniden yan yana anılmaya başladı.