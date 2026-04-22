Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilogramda mücadele eden milli güreşçimiz Murat Fırat finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşı karşıya geldi. Fırat, rakibine 7-5'lik skorla mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Fırat karşılaşmanın ardırdan yaptığı açıklamada, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim" dedi.
Kadınlarda 68 kiloda Nesrin Baş ise yarı finalde karşılaştığı Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. 50 kiloda Evin Demirhan da yarı finalde Romanyalı rakibi Emilia Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı.