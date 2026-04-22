Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu.

Cosea JL Bourg, bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçti.



İlk çeyreği 18-10 önde geçen Bourg soyunma odasına da 36-25 üstün giden taraf oldu. 3. çeyreğin ortalarından itibaren hücumdaki etkinliği artıran Fransız ekibi son 10 dakikaya da 55-41 üstün gitti. Son bölümde de aradaki farkı koruyan konuk ekip salondan galip ayrıldı.

Seride 2. maç 28 Nisan Salı günü Fransa'da oynanacak.



Beşiktaş, seriyi yeniden İstanbul'a taşımak, Fransız ekibi ise şampiyonluk için parkeye çıkacak.

