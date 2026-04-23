Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmalarda elenen Fenerbahçe'de odak noktası ligde oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumu teknik heyetin gündeminde yer alıyor.
TEDESCO'DAN AÇIKLAMA
Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Marco Asensio'nun derbiye yetişmesini umuyoruz. Önce bireysel çalışacak, ardından takımla antrenman planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI
Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında gerilme ile ödem tespit edilen Asensio için sağlık ekibi özel bir program uyguluyor.
Oyuncunun fiziksel durumu günlük olarak takip ediliyor.
SON KARAR MAÇ ÖNCESİ
Teknik heyetin, oyuncunun vereceği reaksiyona göre karar vereceği belirtildi. Cumartesi günü yapılacak son antrenman ve kontrollerin ardından Asensio'nun derbi kadrosundaki durumu netleşecek.