CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Marco Asensio’yu kadroya dahil etmek için yoğun bir program uyguluyor. Oyuncunun fiziksel durumu günlük olarak takip ediliyor. Son karar, maç öncesi kontrollerin ardından verilecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Derbide oynayacak mı?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçı sonrası Marco Asensio'nun Galatasaray derbisine yetişmesini umduklarını açıkladı.
  • Beşiktaş derbisinde sakatlanan Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
  • Fenerbahçe sağlık ekibi Asensio için özel tedavi programı uygularken oyuncunun fiziksel durumu günlük takip ediliyor.
  • Asensio'nun derbi kadrosuna alınıp alınmayacağı cumartesi günü yapılacak son antrenman ve kontroller sonrası netleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a uzatmalarda elenen Fenerbahçe'de odak noktası ligde oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumu teknik heyetin gündeminde yer alıyor.

TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Marco Asensio'nun derbiye yetişmesini umuyoruz. Önce bireysel çalışacak, ardından takımla antrenman planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
YOĞUN TEDAVİ PROGRAMI

Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında gerilme ile ödem tespit edilen Asensio için sağlık ekibi özel bir program uyguluyor.

Oyuncunun fiziksel durumu günlük olarak takip ediliyor.

Asensio, derbilerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
SON KARAR MAÇ ÖNCESİ

Teknik heyetin, oyuncunun vereceği reaksiyona göre karar vereceği belirtildi. Cumartesi günü yapılacak son antrenman ve kontrollerin ardından Asensio'nun derbi kadrosundaki durumu netleşecek.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler