Uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Çalhanoğlu'nun takımda kalmaya sıcak baktığını belirtirken, İtalyan ekibinin de yıldız isimle bir yıl daha devam etmek istediğini öne sürdü.

Haziran 2027'de sona erecek sözleşme konusunun ise daha sonra görüşüleceği belirtildi. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.