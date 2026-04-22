FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco artık topun ağzında... Sarı-Lacivertliler'de son iki maçta alınan sonuçlar İtalyan teknik adamın kredisini de bir anlamda tüketti. Fenerbahçe yönetimi, daha önce İtalyan teknik adamın takımda kalmasını istiyordu.



BÜYÜK DARBE OLDU

Hatta yeni sezon transfer çalışmalarına bile başlandı. Fikir alış-verişinde bulunuldu. Ancak Süper Lig'deki Çaykur Rizespor beraberliği ve lider Galatasaray ile olan puan farkının 4'e yükselmesi, ardından da kupada Konyaspor'a kaybedilmesi sonrası Domenico Tedesco'nun kredisi tükendi.



DÜŞÜK BİR İHTİMAL

Pazar günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kaybetmesi durumunda Domenico Tedesco ile yollar ayrılacak.

Diğer sonuçlar da sezon sonu baz alınacak. Şampiyonluk gelmediği taktirde de Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başında kalması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.



ORTALAMASI 2.05

40 yaşındaki teknik adam, bu sezon Fenerbahçe ile 44 maça çıktı. 26 galibiyet alırken 12 de beraberlik elde etti. Tedesco'nun puan ortalaması 2.05.



