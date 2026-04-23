Sistem sayesinde topun çizgiye düşüp düşmediği bilgisi, hakemlere anlık olarak iletildi. Çizgiye yakın pozisyonlar ise hem salonda hem de yayınlarda animasyonlarla izleyiciye sunuldu. Bu uygulama, challenge kullanımını azaltırken karar süreçlerini hızlandırdı.

Türkiye'de kadın voleybolunun en üst seviyesi olan Sultanlar Ligi'nde, 2025-26 sezonu boyunca teknolojik yenilikler sahaya yansıdı. Play-off 1-4 etabında kullanılan "canlı dahil-hariç" sistemi, daha önce uluslararası turnuvalarda uygulanan bir teknolojinin lig seviyesine taşınması açısından dikkat çekti.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde Vakıfbank ile Fenerbahçe karşılaştı.

OYUN TEMPOSUNA KATKI SAĞLADI

Teknolojinin kullanımıyla birlikte maçlarda duraksamaların azaldığı ve oyunun akıcılığının arttığı gözlendi. Böylece hem saha içindeki tempo hem de ekran başındaki izleme deneyimi olumlu yönde etkilendi.

YENİ YAYIN DENEYİMLERİ TEST EDİLDİ

Sezon boyunca ayrıca farklı yayın teknolojileri de denendi. Maç sonrası röportajların yeni yöntemlerle izleyiciye ulaştırılması ve çeşitli dijital uygulamalar, spor yayıncılığında yeni bir dönemin işaretleri olarak değerlendirildi.

Voleybola desteklerinin devam ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.