Fenerbahçe'nin Portekizli beki Semedo, Konyaspor maçında yaptığığ hareket ile sosyal medyayı salladı. Tecrübeli oyuncu, uzatma dakikalarını son anlarında Kramer'i formasından çekerek yere düşürdü.

Bu pozisyon sonrasında hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi.

Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarlarının hedefinde Semedo vardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Semedo'nun yaptığı sorumsuzluk. O dakikada böllesine tecrübeli bir oyuncunun bu hareketi kabul edilemez!" yorumlarında bulundu. Semedo, maçtan sonra arkadaşlarından özür diledi.



