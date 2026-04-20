Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, bir yandan da yapacağı yeni tesis hamleleriyle adından söz ettiriyor. İşte o hamleler:
1) RİVA PROJESİ
Galatasaray, gelir paylaşımı modelinin uygulandığı ilk etaptan yaklaşık 170 milyon doları kasasına koydu. Sarı-kırmızılı kulüp, ikinci fazdan ise 230 milyon dolar daha gelir bekliyor. Böylece toplam 400 milyon doları bulacak.
2) FLORYA PROJESİ
Florya Metin Oktay Tesisleri için gelir paylaşımı modelinde Nivak Yapı ile sözleşme imzalandı. Yıkım ve hafriyat çalışmaları başlayan projeden 500 milyon dolara yakın gelir hedefleniyor.
3) KEMERBURGAZ PROJESİ
Kemerburgaz'daki tesisin ilk etabı için yaklaşık 700 milyon lira harcandı. Kemerburgaz'da altyapı ile kadın futbol takımına tasarlanan tesis için çalışmalarsa son aşamaya geldi. İkinci fazda yaklaşık 60 bin metrekare alanda ikisi doğal, ikisi suni çim dört tam boy futbol sahası ve 8 bin metrekare kamp binası olacak.
4) ASLANTEPE VADİSİ
Galatasaray, Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlıyor. Dev kompleks için yarın temel atma töreni düzenlenecek. 200 milyon dolara mal olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek.